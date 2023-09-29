Популярна українська співачка Настя Каменських , яка нещодавно випустила чергову пісню та поділилася деталями в Інстаграм, розповіла в Інстаграм про важливе. Каменських також вирішила поділитись деталями виступу, проте отримала багато неоднозначних відгуків.

«Друзі, залишилося зовсім небагато до великого сольного концерту у Києві! Цей концерт стане першим у другій частині туру "Я-Україна", і я дуже сподіваюся, що ми зможемо не лише чудово провести час, а й відволіктися від повсякденних турбот.

У першій частині туру ми придбали та передали кілька автомобілів нашим захисникам, які вже допомагають захищати нашу країну та розіслали близько 2 тонн гуманітарної допомоги. Сподіваюся, цього разу ми зможемо діяти так само згуртовано, зібрати та передати ще більше!» – поділилася Каменських.

У мережі почали реагувати на прохання про допомогу Каменських і висловили свою думку:

«Головне щоб без ситуацій; Щось надто світло, згасить би і світло та пару житлових будинків; Але пішла ти до біса свого; Настя, а що на рахунок розіграшу???;

Леху не забудь взяти))); На хрін він потрібен твій концерт; Війни взагалі немає, я в шоці; А як російською шпарила» - написали під постом Каменських.

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