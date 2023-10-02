На Голос страны пришло время прощаться с некоторыми участниками, и это всегда для зрителей больно.

Ведь у каждого зрителя Голос страны есть свои фавориты, любимцы, артисты, за которых болеют и переживают.

Так, прошлый эфир «Голос страны» неожиданно стал последним для Александры Погуляй. И, конечно, с таким развитием многие зрители оказались несогласными. Некоторые также высказал мнение, что была выбрана неправильная песня для Александры.

«И снова непонятный выбор песни, из-за чего Александра потеряла всю красоту своего голоса. В очередной раз убеждаюсь, что отборы – лучшая часть этого шоу. Никто кроме участников не может подобрать им достойные песни»,

«Жалко Сашу»,

«Честно говоря, мне большинство исполнителей Ивана понравились в слепых прослушиваниях, но в батлах – провал. Провал Ивана в постановке номеров и выборе песни. Вероника, пожалуй, выступила лучше из прошедших»,

«Обе сильны и обе должны были пройти дальше»,

«Лучше бы взяли Сашу, чем тех двух девушек в дуэте» , – обсуждают зрители «Голос страны» новый эфир.

По поводу своего вылета высказалась и сама Александра Погуляй.

Участница «Голос страны» поблагодарила тех, кто ее поддерживал:

«Каждое шоу имеет свое начало и завершение. Главное, как ты воспользуешься своим шансом. Этот путь на Голосе был очень коротким, но "мой" путь продолжается. Спасибо за поддержку».

Напомним, что Александра – стейдж-директор проекта «Голос страны».

"Саша, сколько мы с тобой лет уже работаем? Саша, а почему ты никогда не говорила, что ты поешь так? Как так?" – была ошеломлена появлением Александры Надя Дорофеева.

На тот момент свободное место было только в команде Ивана Клименко, поэтому Александра, к которой развернулись все тренеры Голос страны-13, автоматически стала участницей его команды.

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