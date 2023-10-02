Новые правила на «Голос страны» понравились не всем зрителям, которые следят за происходящим в новом сезоне.

Так, на Голос страны с обновленными правилами и в новом формате состоялись уже вокальные батлы, пишет Politeka.net.

По обновленным правилам на «Голос страны», для выступлений на сцене тренеры могут объединять участников не только в дуэты, но и в трио, и даже в квартеты.

Кроме того, согласно новым правилам на «Голос страны» до следующего этапа смогут пройти только 4 вокалиста из каждой команды.

«А значит, тренер имеет широкий выбор: после выступления он может как оставить всех участников, так и попрощаться со всеми», - объяснили в «Голос страны» новые правила.

Также напомним, что на этапе «вокальные батлы» у тренеров «Голос страны» появились звездные советники, которые помогают выбирать, кому из участников дать шанс проявить себя и в следующих эфирах.

Такое изменение правил некоторым зрителям на «Голос страны» не понравилось. Под критику попали даже телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

«Продюсеров, вокалистов и тренеров жаль, что ведущие всех повели на такие правила. Видно, что ведущим это нравится. И всем ясно, что дальше пойдут только те, кто нравится Горбунову и Осадчей больше. Так что расходимся...»,

«С точки зрения, что это сезон во время войны, снимается в другой стране, то допустим. Но на самом деле участников жалко. Вылететь почти сразу – не очень приятно»,

«Не понятные правила, кажется уже заигрались

Нужно закрывать проект уже давно утративший интерес с этими постоянными новыми правилами

Раньше было интереснее смотреть…. А сейчас дурню снимают»,

«Очень жестокие рамки, к сожалению», – пишут украинцы в соцсетях.

Отметим, что новый эфир Голос страны вызвал новые споры и дискуссии. Так, батлы европейского сезона «Голос страны» открыло трио Анна Корченкова, родные сестры из Херсона и фольклористка Анастасия Чабан.

«Очень понравилось исполнение Анны, жаль, что не прошла»,

«Жаль Анну»,

«Мдааа….», «Каша. Стася не нравится никак», - обсуждают выступление участниц зрители «Голос страны».

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