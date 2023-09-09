Супруга украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, решила рассказать, почему они встретились с полицией во время своего отдыха. Дело в том, что поездка Виктора Павлика в Трускавец обернулась неожиданным инцидентом, который потребовал вызова полиции.

Подробности этого случая были рассказаны в Instagram-stories женой артиста, Екатериной Репяховой.

Как сообщила блогерша, семье пришлось обращаться к правоохранителям из-за того, что неизвестные нанесли ущерб панорамному окну автомобиля артиста.

Автомобиль Павлика был атакован неизвестными, которые сбросили предмет на крышу дорогой машины и повредили стекло в окне. Павлик не сразу обратил внимание на повреждения, и поэтому определить время и обстоятельства происшествия практически невозможно.

"Он не открывал ту панораму в машине, поэтому не видел определенное время. А вчера открыл для Миши. Человек, который это сделал не думает о карме, а зря", - поделилась Репяхова.

К счастью, автомобиль был застрахован, и артист сможет возместить ущерб. В связи с этим Виктор Павлик обратился к полиции с просьбой официально зарегистрировать произошедшее.

"Заявление в полицию, к страховой, фотографирование он кода машины, фотографирование пробега, техпаспорта, паспорта, свидетельства о рождении" - поделилась также Репяхова.

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