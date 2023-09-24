Украинский шоумен и певец, бывший муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес сообщил о своей болезни и сделал важное объявление.

На своей странице в Instagram Владимир Дантес рассказал, что серьезно заболел во время съемок своего нового проекта, а вместо лечения только усугубил свое состояние.

"Прошу внимания. После невероятного и безумного первого концерта в туре я вынужден изменить некоторые даты тура. Извините. Я слишком поверил в свои силы и свое здоровье. После последних съемок моей новой программы "Дом Культуры", в Херсонской и Николаевской областях, я сильно заболел", - пишет Владимир Дантес.

Вместо того чтобы лечиться, Дантес продолжил сниматься, затем съемки в шоу "Я люблю Украину", параллельно репетиции спектакля во дворце Украина — этим артист только усложнил свое состояние.

"Чувствую себя х*рово, когда жалуюсь, но еще хуже — кашлять и задыхаться во время и после выступления. До последнего думал, что успею и все пройдет. Но нет. Давайте с вами встречаться, но немного в новые даты. Обещаю к этому моменту привести себя в чувство и не умереть на сцене❤️", - добавил Владимир Дантес.

Украинцы в комментариях поддержали Дантеса, желают ему скорейшего выздоровления и шутят, что у него даже есть соответствующая песня:

"Дядя, ну даже песня же у тебя есть «Мне уже 30»)))";

"30+, что поделаешь) Выздоравливайте! 🤍";

"Ох. А на концерте и не видно было, что вы болеете! Скорейшего выздоровления, здоровье - это главное! Концерты дождутся)";

"Держись! И будь нам всем здоровым 🙌".

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