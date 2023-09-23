Об этом рассказал продюсер "Голос страны" Владимир Завадюк, пишет Politeka.net.
По словам Завадюка, Иван Клименко продюсировал все песни Нади Доофеевой на украинском языке.
«Иван Клименко известен своим сотрудничеством с большим количеством топовых украинских артистов», – рассказал Завадюк.
Среди них, кроме того, и участники Голос страны.
«Он продюсировал треки таких артистов как Kalush Orchestra, Джамала, alyona alyona, Jerry Heil, KOLA, SKOFKA, KOZAK SIROMAHA, а также все украиноязычные песни певицы Нади Дорофеевой», - рассказал продюсер «Голос страны».
Завадюк также поделился своим личным отношением к Клименко.
«Это современное отражение талантливого, глубокого украинского человека. Который не просто человек нашего времени. А который является отражением нашего генетического кода», - рассказал Завадюк.
Также Завадюк напомнил, с какой миссией Клименко пришел на «Голос страны»:
«На «Голосе страны» я ищу артистов, которые ценят украинское. Это для меня важно».
Владимир Завадюк также сообщил, что с Клименко он познакомился еще задолго до «Голоса страны»
"Тогда Иван только начинал продюсировать alyona alyona. Тогда мы впервые встретились с ним на «плюсах», а затем уже обсуждали участие alyona alyona в «Танцах со звездами». А еще Иван Клименко написал саундтрек нового сезона «Голос страны», – рассказал Владимир Завадюк.
Напомним, съемки нового сезона "Голос страны" проходят в Польше.
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