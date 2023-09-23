В «Голос страны-13» певицу Надю Дорофееву и продюсера Ивана Клименко связывает не только тренерство.

Об этом рассказал продюсер "Голос страны" Владимир Завадюк, пишет Politeka.net.

По словам Завадюка, Иван Клименко продюсировал все песни Нади Доофеевой на украинском языке.

«Иван Клименко известен своим сотрудничеством с большим количеством топовых украинских артистов», – рассказал Завадюк.

Среди них, кроме того, и участники Голос страны.

«Он продюсировал треки таких артистов как Kalush Orchestra, Джамала, alyona alyona, Jerry Heil, KOLA, SKOFKA, KOZAK SIROMAHA, а также все украиноязычные песни певицы Нади Дорофеевой», - рассказал продюсер «Голос страны».

Завадюк также поделился своим личным отношением к Клименко.

«Это современное отражение талантливого, глубокого украинского человека. Который не просто человек нашего времени. А который является отражением нашего генетического кода», - рассказал Завадюк.

Также Завадюк напомнил, с какой миссией Клименко пришел на «Голос страны»:

«На «Голосе страны» я ищу артистов, которые ценят украинское. Это для меня важно».

Владимир Завадюк также сообщил, что с Клименко он познакомился еще задолго до «Голоса страны»

"Тогда Иван только начинал продюсировать alyona alyona. Тогда мы впервые встретились с ним на «плюсах», а затем уже обсуждали участие alyona alyona в «Танцах со звездами». А еще Иван Клименко написал саундтрек нового сезона «Голос страны», – рассказал Владимир Завадюк.

Напомним, съемки нового сезона "Голос страны" проходят в Польше.

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