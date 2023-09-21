Победительница «Танцы со звездами» Илона Гвоздева поделилась эмоциями после опасной ночи в Киеве, где живет с детьми и мужем.

Победительница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева поделилась с поклонниками переживаниями. С детьми она провела не самую простую ночь, скрываясь от российских обстрелов.

Как известно провели массированный ракетный удар против Украины, выпустив 43 крылатых ракеты. Силы ПВО успешно аннулировали множество вражеских угроз, однако, несмотря на это, некоторым ракетам удалось достичь цели.

Украинские знаменитости не могли остаться равнодушными к этому последнему акту агрессии со стороны России. Они выразили свои наилучшие пожелания Украине и всем, кто пострадал от этого акта насилия.

Многие артисты вместе с другими скрывались в убежищах. Гвоздева с детьми была вынуждена укрываться в подвале вместе со своей семьей, о чем рассказала в сети.

Гвоздева призналась, что была сильно напугана этой ситуацией, и после всего происходящего она почувствовала изнеможение. Внутри ее кипела ярость и тревожные чувства. В этой бессонной ночи она решила отправиться спать, несмотря на все переживания.

"Истощенная, взбешенная, испуганная… Пошла спать", - заявила Гвоздева.

Ранее Гвоздева призналась в своем Instagram, что она хочет увеличить грудь, так как не удовлетворена своим текущим внешним видом.

Гвоздева также заявила, что провела долгие обсуждения с врачами, психологом и друзьями на тему увеличения груди и пришла к решению сделать маммопластику ради собственной уверенности и внутреннего комфорта.

Последние новости Украины:

Илона Гвоздева зацепила заявлением на фоне скандала с "Мисс Украина 2023".

Также сообщалось, что Илона Гвоздева рассказала, почему ее муж не на фронте.

Илона Гвоздева сделала признание на фоне скандалов со взятками и коррупцией.