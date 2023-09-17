На своей странице в Instagram Илона Гвоздева из "Танці з зірками" рассказала, что в ее жизни значительную роль всегда играл отец.

Илона Гвоздева поделилась, что именно отец научил ее любить спорт, отвел на танцы, перевез семью из села в город, с детства приучал к труду, покупал ей женские энциклопедии и учил считать и зарабатывать деньги.

"Конечно, моя мама это была, есть и будет моей душой, но отец дал мне все и приготовил меня уже в мои 18 лет к самостоятельной и взрослой жизни. Когда сейчас я имею уже своих детей, то очень часто вспоминаю своего отца и только сейчас начинаю понимать его изречения, манеру воспитания и заботу о нас", — признается Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева подчеркнула, что мать никогда не сможет заменить отца и дать детям все то, что имеет исключительно мужчина-отец, а деньги никогда не смогут заменить общение, доверие и любовь.

"Лично я считаю, что мужчина-отец это не только об обеспечении семьи финансово, прежде всего - это сильный и надежный тыл для детей, это пример мужчины для дочери, потому что она смотрит на отца и когда-то будет искать такие же черты в муже, это пример для сына, каким мужчиной он должен расти и как вести себя с женщинами и в конце концов это ощущение любви, общения и заботы, вот кем должен быть отец!", — добавила Илона Гвоздева.

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