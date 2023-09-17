Багаторазова учасниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова відреагувла на скандал навколо конкурсу "Міс Україна 2023".

На своїй сторінці в Instagram Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками" розповіла, хто насправді, на її думку, гідний звання "Міс Україна".

Нагадаємо, скандал навколо конкурсу спалахнув після того, як відомий комік і волонтер Андрій Лузан оприлюднив інформацію про деяких учасниць «Міс Україна 2023», які не живуть в Україні, мають зв'язки з рф і займаються ескортом. Тому Ілона Гвоздьова переконана, що треба звернути увагу на інших, справді гідних українок.

"Допоки весь світ обговорює псевдо красунь конкурсанток для Міс Україна, Всесвіт і так далі, які не проживають в нашій країні зараз і мають дуже суперечливу репутації, я щиро вважаю, що наразі наші міс - це:

- наші медикині;

- наші волонтерки;

- наші звільнені жінки з полону;

- наші дружини, матері і дочки;

- наші військовозобовʼязані жінки", — пише Ілона Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова наголосила, що сьогодні саме ці жінки — справжнє уособлення гідності, честі, незламності, жіночого духу та нашого тилу.

"Ось ці жінки мають бути на обкладинках наших і всесвітньо відомих public та журналах, вони мають представляти нашу країну за кордоном, бути обличчям і голосом нашої країни і саме їм ми завдячуємо нашим життям", — додала зірка "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова.

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