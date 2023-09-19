Популярная певица Оля Полякова рассказала о своем печальном отдыхе, проведенном в ночь на 19 сентября в Одессе. В этот момент город столкнулся с очередной атакой со стороны российских оккупантов, которые использовала беспилотные летательные аппараты для своих агрессивных действий.

Именно в эту ночь украинские ПВО смогли сбить несколько вражеских дронов, включая те, которые находились над Одессой. Оля Полякова приехала в Одессу с концертом и, находясь там, столкнулась с тревожным вечером.

Полякова поделилась своими переживаниями в Instagram Stories. Она рассказала, что внезапно проснулась от звука взрыва, и это событие сильно её потрясло. Однако наибольшее внимание Полякова обратила не на сам взрыв, а на свою собственную реакцию. Полякова была поражена тем, насколько она и местные жители уже адаптировались к постоянному фону сирен и взрывов.

"Ночью слышала взрыв, от него проснулась. Говорят, это был сбитый дрон. Я в шоке от того, что мы уже привыкли к этому" - заявила на эмоциях Полякова.

Ранее, когда Полякова ехала на концерт в Одессу, и чтобы скоротать время в дороге, выложила окошечко для поклонников, где все могли задать свои вопросы, на которые она тут же начала отвечать.

"Должна вам признаться, что я ленивая ж*па сейчас. Меня спасают концерты, вот сегодня еду в Одессу, то есть два часа у меня будет серьезное кардио. И еще завтра в Виннице серьезное кардио. Поэтому, когда я работаю, я практически не тренируюсь".

Последние новости Украины:

Напомним, Полякова задела украинцев за живое тяжелой темой: "Слезы не сдержишь...".

Как сообщала Politeka, "Улыбчивые счастливые или смерть": Катя Осадчая рассказала об искаженной реальности украинцев.

Также Politeka писала, что "Останавливали с этими повестками": муж певицы MamaRika признался, боится ли мобилизации.