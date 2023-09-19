Танцовщица пояснила, что разные факторы, такие как рождение детей, активный образ жизни и стрессы, сильно повлияли на ее фигуру.

Победительница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева поделилась с поклонниками решением о проведении серьезной операции, которую она давно рассматривала. Илона Гвоздева призналась в своем Instagram, что она хочет увеличить грудь, так как не удовлетворена своим текущим внешним видом.

Гвоздева призналась, что видит в зеркале "маленькую, худощавую девочку подростка", которая ей не нравится.

Гвоздева также заявила, что провела долгие обсуждения с врачами, психологом и друзьями на тему увеличения груди и пришла к решению сделать маммопластику ради собственной уверенности и внутреннего комфорта.

Она упомянула, что ее муж был против этой идеи, но она настаивает на своем решении. Гвоздева подчеркнула, что это решение принимается не ради трендов, однако в сети были возмущены признаниями тановщицы:

«Это та, которая говорила, что ее все устраивает. Да да. Все вы одинаковы. Все как под копирку. Можно подумать, что в сиськах счастье и ощущение себя женщиной. Губы еще не забудь накачать;

Я восхищалась вами, что вы не пытались это скрыть или замаскировать и это выглядело так естественно и красиво. И что теперь? Женщины с маленькой грудью это некрасиво?;

Если бы мужчина воевал - не до груди было бы! А все мысли о том, что "только бы вернулся живым"! У кого-война, а у кого-"мое тело",бл!; Илона ну не нужно это делать, вы пример натуральности для всех женщин. А так вы будите как все;

Очень важна для нас информация в период войны. Сделали бы молча и всем было пофиг. Но нет...странное поведение взрослого человека объяснятся перед незнакомыми людьми» - возмутились украинки.

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