Победительница «Танцы со звездами» Илона Гвоздева поделилась очень личной и обратилась с просьбой.

Звезда «Танцы со звездами» Илона Гвоздева подчеркнула, что пришло время перемен, пишет Politeka.net.

«Я хочу снова чувствовать себя женщиной! Рождение детишек, постоянный спортивный образ жизни и последние годы постоянного стресса очень сильно повлияли на мой вид тела!», – рассказала Гвоздева.

По словам Илоны Гвоздевой, в зеркале она видит маленькую, худощавую девочку подростка, которая с каждым новым годом все больше напоминает старшую сестру дочери, чем женщину.



«Я долго думала и колебалась по поводу хирургического вмешательства, много прошла консультаций у разных врачей, долгое общение с психологом и подругами на тему «увеличения груди», - призналась Илона Гвоздева.

Победительница «Танцы со звездами» признается, что в своих вопросах она нашла главный ответ, почему она хочет увеличить грудь.

«Для себя, для своего внутреннего состояния. И это не об уверенности или о комплексах, погонях за трендами или инста-самками, это именно об эстетическом наслаждении самой себя, о любви к себе, о заботе к себе», - заверила Илона Гвоздева.

Также звезда «Танцы со звездами» отметила, что будет благодарна за поддержку.

«Илона вы такая не одна, у меня после 3х детей почти такая же ситуация – и мысль о груди меня не покидает, уже было 2 консультации с разными врачами. Честно скажу – страшно, но я их все равно сделаю»,

«Илона, делайте, если считаете нужным, я не сделала в свое время, потому что все были против, сейчас сожалею».

«Илонка, Вы все правильно написали в первую очередь – это для себя Самой» , – высказались пользователи инстаграмм.

Другие же напротив советуют Илона Гвоздевой отказаться от пластики:

«Илона, если вы еще не сделали операцию, прочтите о болезни грудных имплантов! Breast Implant Illness. Импланты могут провоцировать аутоиммунные заболевания. Они того не стоят. У меня есть грудные импланты и я очень жалею, что их сделала. Я их ощущаю при активностях, во время сна. Лучше их не ставить» .

Некоторые пользователи соцсетей даже раскритиковали Илону Гвоздеву:

«Это та, которая говорила, что ее все устраивает. Да-да. Все вы одинаковые. Все как под копирку. Можно подумать, что в ци..ках счастье и чувство себя женщиной. Губы еще не забудь накачать» .

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