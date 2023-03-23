В преддверии Пасхи цены на продукты вырастут, как это бывает каждый год. Если сравнивать предыдущую весну, то популярные продукты для праздничного стола подорожают незначительно.

Фермерские хозяйства сообщили о значительных убытках – 25% мелких фермеров прекратили или сократили свое сельскохозяйственное производство из-за войны.

Потому неудивительно, что этой весной, в канун Пасхи, цены на продукты питания возрастут. Прогнозируется, что наиболее существенно "подскочит" стоимость популярных продуктов. Об этом предупредил экономист Олег Пендзин в эфире "Сніданок з 1+1".

До войны в сельском хозяйстве работало около 7,5 млн. человек, а по предварительным оценкам дефицит составит около 1,3 млн. человек. Эксперт прогнозирует, что наиболее существенно "подскочит" стоимость мяса, яиц, масла, сметаны и ранних овощей.

При этом он отмечает, что в этом году цены вырастут не значительно, ведь они и так уже довольно высокие.

"У всех производителей продовольствия будет желание поднять цены. Но никто сегодня не будет платить 150 гривен за десяток яиц или 200 гривен за килограмм помидоров. Потому что нет таких денег у людей. Потому именно это будет сдерживать значительный рост цен", – добавляет Олег Пендзин.

По словам эксперта, ожидается подорожание всего на 10% - 15%.

"Хозяйки понемногу начнут выпекать, потому сначала поползет цена на эти продукты: яйца, молочку, муку. Кроме того, мясные продукты и ковбаса. Но приблизительно на 10% - 15%", - подытожил экономист.

Напомним, что популярный овощ удорожает еще больше, нелестный прогноз.

Как сообщала Politeka, украинцам раздадут выплаты от международных организаций.

Также Politeka писала, что обновленные цены на "стратегические" продукты ударят по кошелькам.