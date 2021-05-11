Во Львове конфликт двух мужчин перерос в кровавое убийство
Так, во Львове на ул. Драгоманова в квартире 62-летний мужчина жестоко убил 58-летнего знакомого. Он сначала бил свою жертву ножом и молотком, а затем пытался сжечь.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
Мертвым мужчину в квартире на улице Драгоманова обнаружила его сожительница. Она не стала тянуть и сразу позвонила к правоохранительным органам. В раскрытии преступления были задействованы оперативники криминальной полиции и следователи специализированного отдела полиции Львовщины.
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Полиции удалось разыскать подозреваемого. Им оказался 62-летний знакомый покойного мужчины. Он в день трагедии был в гостях у мужчины. Во время конфликта он набросился на потерпевшего и убил его. Также подозреваемый пытался избавиться трупа, поджегши его.
62-летний подозреваемый скрылся с места происшествия, а молоток и нож он выбросил в 500 метрах от места преступления на помойку. Орудия преступления полиция уже нашла.
По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает 7-15 лет лишения свободы.
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