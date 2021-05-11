Всплыло страшное заявление "казанского" стрелка
Один из стрелявших в школе в российской Казани Ильназ Галявиев накануне сообщил,что готовится к теракту, пишет Telegram-канал "Бушующий мир".
В созданном незадолго до страшных событий телеграм-канале, он писал, что планирует убить "огромное количество биомусора".
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Напомним, стрельба произошла в школе №175 на улице Файзи в Казани. Подросток с оружием открыл стрельбу.
Позже в здании школы произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания, чтобы спастись от нападающих.
Их эвакуировали через ограждения.
Подростка, которого подозревают в стрельбе, удалось задержать.
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