Всплыло страшное заявление "казанского" стрелка

Один из стрелявших в школе в российской Казани Ильназ Галявиев накануне сообщил,что готовится к теракту, пишет Telegram-канал "Бушующий мир".

В созданном незадолго до страшных событий телеграм-канале, он писал, что планирует убить "огромное количество биомусора".

19-летний парень назвал себя "Богом" и хотел, чтобы все признали себя его рабами.

Напомним, стрельба произошла в школе №175 на улице Файзи в Казани. Подросток с оружием открыл стрельбу.

Позже в здании школы произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания, чтобы спастись от нападающих.

Их эвакуировали через ограждения.

Подростка, которого подозревают в стрельбе, удалось задержать.

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