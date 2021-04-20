Что с ним сейчас

14-летний парень получил пулевое ранение в голову на занятии по стрельбе в Черкассах

ЧП произошло в воскресенье, 19 апреля, в тире КДЮСШ №2 в помещении 9-й гимназии. Об этом сообщил областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По прибытию медики обнаружили, что пациент находится в критическом состоянии без сознания, с нарушением дыхания и кровотечением из головы. После стабилизации состояния, подростка, в сопровождении полиции, медики доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы.

Парень является учеником одной из школ города. По предварительной информации, в лечебном учреждении у него наступила остановка дыхания и его перевели на искусственную вентиляцию легких.

Сейчас 14-летний мальчик в тяжелом состоянии находится в Черкасской областной детской больнице.

Заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина сообщила, что с понедельника будут проведены проверки всех помещений тиров, в которых проходят занятия по стрельбе.

Тренера, на занятии которого 14-летний парень получил ранение в голову во время стрельбы, уже отстранен от исполнения обязанностей.

Сейчас в деле подробнее разбираются правоохранители.

Трагическое ЧП всколыхнуло Сеть.

"Как такое могло произойти?", "Ужас", "Боже, помоги ребенку и его семье пережить эту беду. Пусть у паренька хватит сил выйти из критического состояния", - пишут пользователи Сети.

Напомним, школьницы устроили жестокое побоище из-за парня: "зрители" не вмешивались и снимали все на видео.

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