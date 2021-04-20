14-летний парень получил пулевое ранение в голову на занятии по стрельбе в Черкассах
ЧП произошло в воскресенье, 19 апреля, в тире КДЮСШ №2 в помещении 9-й гимназии. Об этом сообщил областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
По прибытию медики обнаружили, что пациент находится в критическом состоянии без сознания, с нарушением дыхания и кровотечением из головы. После стабилизации состояния, подростка, в сопровождении полиции, медики доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы.
Парень является учеником одной из школ города. По предварительной информации, в лечебном учреждении у него наступила остановка дыхания и его перевели на искусственную вентиляцию легких.
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Сейчас 14-летний мальчик в тяжелом состоянии находится в Черкасской областной детской больнице.
Заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина сообщила, что с понедельника будут проведены проверки всех помещений тиров, в которых проходят занятия по стрельбе.
Тренера, на занятии которого 14-летний парень получил ранение в голову во время стрельбы, уже отстранен от исполнения обязанностей.
Сейчас в деле подробнее разбираются правоохранители.
Трагическое ЧП всколыхнуло Сеть.
"Как такое могло произойти?", "Ужас", "Боже, помоги ребенку и его семье пережить эту беду. Пусть у паренька хватит сил выйти из критического состояния", - пишут пользователи Сети.
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