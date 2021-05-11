Подростка, который устроил стрельбу в школе российской Казани, удалось задержать

Как сообщают российские СМИ, количество жертв увеличилось до 12 человек.

Стрельба произошла в школе №175 на улице Файзи в Казани. Подросток с оружием открыл стрельбу. Позже в здании школы произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания, чтобы спастись от нападающих.

Их эвакуировали через ограждения.

Подростка, которого подозревают в стрельбе, удалось задержать. Его возраст, по данным представителей экстренных служб, ориентировочно 17-19 лет.

Также сообщается, у него может быть сообщник, который скрывается в школе. По информации СМИ, он оудерживает 6-7 заложников. Спецназ готовится к штурму

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