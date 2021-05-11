Подростка, который устроил стрельбу в школе российской Казани, удалось задержать
Как сообщают российские СМИ, количество жертв увеличилось до 12 человек.
Стрельба произошла в школе №175 на улице Файзи в Казани. Подросток с оружием открыл стрельбу. Позже в здании школы произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания, чтобы спастись от нападающих.
Их эвакуировали через ограждения.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Каменских в маленьком бикини нарвалась на критику из-за пляжных игр с подругой: "Ужас"
Дочь Пугачевой и Галкина удивила внешностью, похожа не на родителей: «Показалось, что это…»
Украинцам станет сложнее выйти на пенсию: озвучены новые требования
Никитюк вслед за Лорак и Поляковой сделала свое заявление о "домогательствах" Меладзе: "Хотелось бы, конечно..."
Подростка, которого подозревают в стрельбе, удалось задержать. Его возраст, по данным представителей экстренных служб, ориентировочно 17-19 лет.
Также сообщается, у него может быть сообщник, который скрывается в школе. По информации СМИ, он оудерживает 6-7 заложников. Спецназ готовится к штурму
Напомним, трагедия произошла в гимназии, врачи борются за жизнь юного украинца: "Пулевое ранение головы"
Как сообщала Politeka, трагедия произошла на глазах у школьников, кадры и детали: "Потерял сознание и упал на тротуар"
Также Politeka писала, что 11-летнего ребенка расстреляли из дробовика в Тернополе, врачи насчитали 42 ранения.