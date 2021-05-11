Появились новые подробности катастрофы самолета в Татарстане

Информация о крушении самолета вблизи села Калейкино в Татарстане поступила 9 мая в первой половине дня. В результате авиакатастрофы погибли два человека.

Пилот разбившегося самолета хотел сделать сюрприз своей даме сердца , сообщает Life Shot.

Валерий Полонский решил устроить романтическое рандеву, прокатив 41-летнюю Альфию Л. на самолете в канун ее дня рождения. Пролетев примерно 900 метров от аэропорта, воздушное судно рухнуло в поле — пилот и пассажир погибли.

Тело женщины опознал ее муж. Следователям он признался, что у них с Альфиёй отношения не заладились, пара была в процессе развода. Женщина не ночевала дома и приходила последний раз в начале мая, но подробностей ее личной жизни муж не знал.

Валерий Полонский был летчиком-инструктором первого класса. Те, кто его знал уверяют, что Полонский был очень опытным пилотом и первоклассным специалистом.

В версию того, что трагедия произошла по его вине, многие отказываются, объясняя, что Валерий, за плечами которого огромный опыт пилотирования, не мог потерять управление судном, если только техника имела серьезные неисправности.

У Валерия Полонского остались жена и двое сыновей, которые пошли по стопам отца и тоже стали летчиками.

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