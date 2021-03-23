В России на аэродроме Шайковка разбился бомбардировщик Ту-22М
Как передает Politeka.net, об этом сообщает Telegram-канал "Life-shot".
По предварительным данным, трое членов экипажа бомбардировщика Ту-22М погибли при срабатывании системы катапультирования во время подготовки к вылету.
Известно, что на борту самолета находилось четыре человека.
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Выжить удалось только одному из них, среди погибших — командир полка.
Дальний бомбардировщик Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия.
Ранее мы сообщали, что самолет упал на автомобиль в городе Пемброк Пайнс в штате Флорида, США.
В результате падения одномоторного самолета Beechcraft Bonanz два человека погибли.
ЧП попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как самолет упал и ударил машину, а затем рухнул на землю и превратился в огненный шар.
На аэрофотоснимках видно, как пожарные тушили обломки самолета напротив забора аэропорта, прямо через дорогу от жилого квартала. Остальные части самолета были разбросаны по месту происшествия.
Напомним, самолет с десятками пассажиров пропал с радаров, что известно: первые подробности ЧП.
Как сообщала Politeka, самолет рухнул на жилой дом, кадры с места трагедии и что известно о погибших: "Превратился в руины из пепла".
Также Politeka писала, что ЧП в аэропорту Одессы: самолеты с пассажирами не долетели до места назначения из-за непогоды, видео.