Самолет потерпел крушение в Бразилии 20 апреля
На борту реактивного самолета Learjet 35 находилось три человека, один из них погиб.
Первого пилота, 28-летнего Габриэля Сантуша Назарета, в тяжелом состоянии доставили в больницу. 76-летний второй пилот Эустакио Авелар скончался на месте, сообщает телеканал G1. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
Пассажир, который находился в салоне, получил легкие травмы.
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По предварительной информации, самолет садился с нераскрытым шасси, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, не остановился и врезался в дерево.
Крушение произошло в пределах аэропорта Пампульи.
Ранее в Бразилии небольшой самолет упал на жилые дома на севере Сан-Паулу.
Как сообщили в пожарной службе города, воздушное вылетело из аэропорта для частных полетов Кампу-ди-Марти. И около 16:00 по местному времени произошло крушение.
От падения самолета произошло возгорание жилых домов. Известно, что два человека погибли, 12 пострадали.
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