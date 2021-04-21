Самолет потерпел крушение в Бразилии 20 апреля

На борту реактивного самолета Learjet 35 находилось три человека, один из них погиб.

Первого пилота, 28-летнего Габриэля Сантуша Назарета, в тяжелом состоянии доставили в больницу. 76-летний второй пилот Эустакио Авелар скончался на месте, сообщает телеканал G1. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Пассажир, который находился в салоне, получил легкие травмы.

По предварительной информации, самолет садился с нераскрытым шасси, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, не остановился и врезался в дерево.

Imagens mostram local de acidente com aeronave no Aeroporto da #Pampulha. Uma pessoa morreu.



Confira: https://t.co/2Bx6fegJuA #R7Minas pic.twitter.com/GEiD3R1wrO — Record TV Minas (@recordtvminas) April 20, 2021

Крушение произошло в пределах аэропорта Пампульи.

São investigadas pelo Cenipa as causas do acidente com um jatinho que matou uma pessoa e deixou outras duas feridas, após sair da pista no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte.



🎥: Bombeiros MG pic.twitter.com/ggJIIYHXkN — Rádio BandNews FM BH (@RadioBandNewsBH) April 20, 2021

Ранее в Бразилии небольшой самолет упал на жилые дома на севере Сан-Паулу.

Как сообщили в пожарной службе города, воздушное вылетело из аэропорта для частных полетов Кампу-ди-Марти. И около 16:00 по местному времени произошло крушение.

От падения самолета произошло возгорание жилых домов. Известно, что два человека погибли, 12 пострадали.

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