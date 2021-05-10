Стрельба, жертвами которой стали семь взрослых людей произошла 9 мая (в День матери) в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо

По данным полиции, шесть человек погибли в результате стрельбы рано утром в воскресенье во время празднования дня рождения в передвижном доме, передает CNN.

Подозреваемый в стрельбе - предположительно парень одной из жертв - также мертв, сообщает полиция.

Полиция Колорадо-Спрингс получила звонок о стрельбе около 12:20, говорится в пресс-релизе департамента. Офицеры прибыли в парк передвижных домов Кентербери, где они обнаружили шестерых мертвых взрослых, а также седьмого человека, который был ранен и позже скончался в местной больнице.

Полиция считает, что подозреваемый поехал в дом, где проходил день рождения, и открыл огонь, после чего покончил с собой. В результате стрельбы дети не пострадали.

«Не хватает слов, чтобы описать трагедию, произошедшую сегодня утром. Как начальник полиции, как муж, как отец, как дедушка, как член этого сообщества, мое сердце разбивается, думая о семьях, которые потеряли кого-то, кого они любили, и о детях, потерявших своих родителей», - сказал начальник полиции Колорадо-Спрингс Винс Ниски.

MOTHER'S DAY MASS SHOOTING: At least six adults are dead after a suspect opened fire at a birthday party in Colorado Springs Sunday. Police say the suspect, who was allegedly the boyfriend of a victim, later died by suicide. @Zohreen reports. https://t.co/mmcxDtKaE6 pic.twitter.com/0sKeFPA88Z — World News Tonight (@ABCWorldNews) May 9, 2021

Полиция еще не назвала имена жертв, заявив, что они работают над тем, чтобы уведомить семьи.

В заявлении, сделанном в воскресенье, губернатор Колорадо Джаред Полис сказал, что стрельба была «разрушительной, особенно потому, что многие из нас проводят этот день, прославляя главных женщин в нашей жизни, которые сделали нас теми, кем мы являемся сегодня».

Man kills 6, then self, at Colorado birthday party shooting: https://t.co/xn4B2Ln73N pic.twitter.com/2pbSxpU6rm — FoxNashville (@FOXNashville) May 9, 2021

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