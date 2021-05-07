Шестиклассница принесла пистолет в свою среднюю школу, и выстрелила в двух учеников и охранника в четверг, 6 мая
Об этом со ссылкой на шерифа округа Джефферсон Стива Андерсона сообщает The Associated Press. ЧП произошло в небольшом городке Ригби, примерно в 95 милях (145 км) к юго-западу от Йеллоустонского национального парка.
Сообщается, что ребенок вытащил пистолет из рюкзака и произвела несколько выстрелов внутри и за пределами средней школы.
«Я и мой одноклассник были в классе с нашим учителем, мы делали задания, а потом внезапно раздался громкий шум, а затем еще. Потом был крик. Наш учитель пошел проверить и увидел кровь», - сказал 12-летний Яндел Родригес.
Мама Яндела, Адела Родригес, сказала, что с ними все в порядке, но они «все еще немного дрожали» из-за стрельбы, когда покидали кампус.
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По словам властей, учительница обезоружила девочку и держала ее до тех пор, пока не прибыли правоохранительные органы и не взяли ее под стражу.
Шериф сообщил, что девушка из соседнего города Айдахо-Фолс. Он не назвал ее имени. Ее мотивы и то, где она взяла пистолет выясняется.
Оба раненых ученика госпитализированы, и одному из них может потребоваться операция, сказал доктор Майкл Лемон, директор травматологической службы Регионального медицинского центра Восточного Айдахо.
Тем не менее, оба студента в удовлетворительном состоянии и могут быть выписаны уже в пятницу. По его словам, у одного из студентов были ранения в две конечности, и он мог быть ранен дважды.
Охраннику оказали помощь и уже отпустили домой.
Полицию вызвали в школу около 9:15 утра после того, как ученики и сотрудники услышали выстрелы. Несколько правоохранительных органов отреагировали, и ученики были эвакуированы в ближайшую среднюю школу.
Сообщается, что школы будут закрыты по всему округу, чтобы дать ученикам время побыть со своими семьями.
«Это худший кошмар, с которым может столкнуться школьный округ. Мы готовимся к такому, но вы никогда не можете быть по-настоящему не готовы», - сказал глава школьного округа Джефферсон Чад Мартин.
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