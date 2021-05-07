Шестиклассница принесла пистолет в свою среднюю школу, и выстрелила в двух учеников и охранника в четверг, 6 мая

Об этом со ссылкой на шерифа округа Джефферсон Стива Андерсона сообщает The Associated Press. ЧП произошло в небольшом городке Ригби, примерно в 95 милях (145 км) к юго-западу от Йеллоустонского национального парка.

Сообщается, что ребенок вытащил пистолет из рюкзака и произвела несколько выстрелов внутри и за пределами средней школы.

«Я и мой одноклассник были в классе с нашим учителем, мы делали задания, а потом внезапно раздался громкий шум, а затем еще. Потом был крик. Наш учитель пошел проверить и увидел кровь», - сказал 12-летний Яндел Родригес.

Мама Яндела, Адела Родригес, сказала, что с ними все в порядке, но они «все еще немного дрожали» из-за стрельбы, когда покидали кампус.

2 kids and 1 adult were shot today in a middle school in Idaho. https://t.co/hP4nQSW2NJ — Barbara Malmet (@B52Malmet) May 6, 2021

По словам властей, учительница обезоружила девочку и держала ее до тех пор, пока не прибыли правоохранительные органы и не взяли ее под стражу.

Шериф сообщил, что девушка из соседнего города Айдахо-Фолс. Он не назвал ее имени. Ее мотивы и то, где она взяла пистолет выясняется.

Shooting reported at Idaho middle school https://t.co/1kZvXl9hME pic.twitter.com/56V2uYtkTo — New York Post (@nypost) May 6, 2021

Оба раненых ученика госпитализированы, и одному из них может потребоваться операция, сказал доктор Майкл Лемон, директор травматологической службы Регионального медицинского центра Восточного Айдахо.

A sixth grade female student at Rigby Middle School in Idaho brought a gun and fired multiple rounds inside the school. She injured two students and a school employee. A teacher was able to disarm her and hold her until officers arrived. None of the injuries were life-threatening pic.twitter.com/ID5w8nrzfR — Natasha ⚯͛ (@ndelriego) May 6, 2021

Тем не менее, оба студента в удовлетворительном состоянии и могут быть выписаны уже в пятницу. По его словам, у одного из студентов были ранения в две конечности, и он мог быть ранен дважды.

Охраннику оказали помощь и уже отпустили домой.

Полицию вызвали в школу около 9:15 утра после того, как ученики и сотрудники услышали выстрелы. Несколько правоохранительных органов отреагировали, и ученики были эвакуированы в ближайшую среднюю школу.

Сообщается, что школы будут закрыты по всему округу, чтобы дать ученикам время побыть со своими семьями.

“We heard one gunshot and then right after we heard another.”



Two students and one adult injured after sixth grader opens fire at middle school in Rigby, Idaho, officials say. https://t.co/zArrWECfas pic.twitter.com/H5a52i7gh5 — ABC News (@ABC) May 7, 2021

«Это худший кошмар, с которым может столкнуться школьный округ. Мы готовимся к такому, но вы никогда не можете быть по-настоящему не готовы», - сказал глава школьного округа Джефферсон Чад Мартин.

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