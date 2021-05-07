В Запорожье ушел из жизни опытнейший врач

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".

На 60 году скоропостижно скончался операционный медбрат и гипсовый техник Владимир Яцкевич. В местной больнице скорой помощи он работал с 1990 года.



"Человек живет, пока его помнят. Светлая память о Яцкевича Владимира Петровича вечно жить в наших сердцах! Пусть земля будет ему пухом, а Господь дарует вечную жизнь в Царстве Небесном! Все кто знал дорогу нам человека Яцкевича Владимира Петровича, вспомните добрым словом, помяните искренней молитвой", - говорится в сообщении.

Причины смерти медика не сообщаются.

Коллеги и пользователи сети выразили свои соболезнования родным и близким Владимира Петровича.

Ранее мы сообщали, что оборвалась жизнь украинского врача-анастезиолога Харинко Александра Ивановича.

За плечами у него было 36 лет стажа в местной больнице Прилук.

Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.

Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.

Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.