На Днепропетровщине ушла из жизни тренер по художественной гимнастике

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили пресс-службе Кропивницкого городского совета.

"Ольга Гейдарова всю свою жизнь посвятила спорту и стала настоящей мамой для многих гимнасток Кропивницкого. Мастер спорта по художественной гимнастике, она подготовила более 220 спортсменок - разрядниц, более двадцати пяти гимнасток и спортивного разряда, десять кандидатов в мастера спорта Украины, мастера спорта Украины", - говорится в сообщении.

Ольге Гейдаровой было всего 46 лет. С осени прошлого года она боролась с онкологией, но болезнь оказалась сильней.

У женщины остался муж и три дочери.

Украинцы были шокированы невосполнимой утратой и выразили соболезнования родным и близким тренера.

"Светлая память Ольге. Спасибо ей за всех деточек с которыми она занималась", "Вечная память, искренние соболезнования родным", "Вечная память. Очень жаль...соболезнования родным", "Каролиночка, солнышко, держитесь...скорбим вместе с вами. ...Светлая помять Ольге Николаевне, она всегда будет жить в нашем сердце", - писали в сети.

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