Сердце Антонины Ивановны остановилось из-за осложнений, которые вызвал коронавирус.
Украинцы выразили свои соболезнования родным и близким медика.
"Царство небесное Антонине Ивановне", "Светлая память", - писали в комментариях под постом.
Ранее мы сообщали, что в Харькове оборвалась жизнь известной ученой, врача, завкафедрой неврологии №1 Харьковского национального медицинского университета Ирины Григоровой.
В Харьковском медуниверситете выразили свое соболезнование родным и близким женщины.
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Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.
Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.
Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.