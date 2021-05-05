Сельская дискотека завершилась гибелью одного из участников массовой драки

Так, вечером 2 мая в клуб в селе Глещава Тернопольской области приехала компания из шести парней.

24-летний местный ветеран АТО сделал им замечание, чем возмутил нетрезвых гостей. Чтобы избежать драки, ветеран АТО ушел домой, но это не остановило компанию парней, сообщается на сайте областной полиции.

Так, компания пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. На момент хулиганства в доме вместе с парнем была мама. Он испугался за нее, потому сразу сообщил о нападавших на линию "102" и после этого сразу вышел к ним с ножом.

Защищая себя и мать, он ранил ножом одного из нападавших во время потасовки. Потерпевший, отбежав на 300 м, умер от потери крови.

Подозреваемый признался в смертельном травмировании нападавшего.

Ему объявили о подозрении в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны (ст. 118 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Сйчас продолжается следствие инцидента.

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