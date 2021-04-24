Односельчане убитой 7-летней Марии Борисовой указали на странности в деле о расследовании

Одна из жительниц села Счастливое заявила, что она и ее семья живут в неведении - им ничего не говорят и они ничего не знают о деле, сообщает “КП в Украине”.

"Мы в селе живем и знать не знаем, он это или нет, один он был или нет. Когда мы задаем вопросы, нам говорят, что это "тайна следствия", не думаю, что это нормально. Сейчас вот узнали, что он умер, для нас это значит, что мы так и не узнаем, действительно ли он является убийцей или нет", - говорит местная жительница.

Жителям кажется странным то, что подозреваемый, который был пьян, как-то смог спрятать тело Марии, а ночью перенести его в недостроенную сельхозпостройку к одному из соседей.

К тому же, убийца еще и сделал это во время патрулирования полицейскими собаками.

Местные жители заявили, что такое сложно осуществить, даже когда ты трезвый.

"Когда он пил, он и ходить нормально не способен. Я хорошо этого человека знаю, часто вижусь с ним, а тут он как-то пил еще и успешно скрывался от полиции, что-то не сходится", - заявила местная жительница.

Напомним, что тело девочки обнаружили 11 марта. Оно было в мешке, брошенном в полуразрушенном сарае.

При этом, ранее эту местность несколько раз прочесывали волонтеры, но ничего там не находили.

Ранее мы писали, что поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически.

Как сообщала Politeka, 7-летнюю Машу Борисову похоронили в родном селе, трагические кадры: "Останавливались возле мест, где она...".

Также Politeka писала, что во время прощания Машенькой Борисовой произошел странный инцидент: "Стоял возле гроба ребенка"