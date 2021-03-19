Во время активных поисков 7-летней Маши Борисовой наблюдал за поисками ребенка
Кадры, на которых человек, в той же одежде, что и на фото и видео полиции после задержания, стоит рядом с людьми, которые разыскивали девочку, появились на Youtube-аккаунте «7 канала», сообщает "Типичный Херсон".
62-летний подозреваемы внимательно слушал, что представителям поискового отряда говорит местная жительница.
Судя по кадрам, он и сам что-то рассказывал журналистам.
Напомним, семилетнюю Машу Борисову, которая пропала 7 марта в селе Счастливое Олешковского района на Херсонщине, полиция нашла мертвой днем, 11 марта, в сарае одного из местных жителей.
К поискам подключались местные жители и волонтеры со всей Украины.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Оборвалась жизнь звезды культового сериала, им восхищались миллионы: подробности трагедии
"Холостяк" Заливако не устоял перед чарами брюнетки, кадры жарких поцелуев: "Свиданий больше не будет"
Тина Кароль без трусов ужаснула нескромным поведением в компании мужчины: "Сыну будет стыдно"
Винник, скрывающий личную жизнь, рассекретил свою новую "половинку": "Вы очень милая пара"
Ранее мы писали, что поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в..." .
Как сообщала Politeka, харьковские волонтеры больше 4-х дней искали 7-летнюю девочку, детали.
Также Politeka писала, что маленький харьковчанин оставил записку перед исчезновением, фото.