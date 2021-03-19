Во время активных поисков 7-летней Маши Борисовой наблюдал за поисками ребенка



Кадры, на которых человек, в той же одежде, что и на фото и видео полиции после задержания, стоит рядом с людьми, которые разыскивали девочку, появились на Youtube-аккаунте «7 канала», сообщает " Кадры, на которых человек, в той же одежде, что и на фото и видео полиции после задержания, стоит рядом с людьми, которые разыскивали девочку, появились на Youtube-аккаунте «7 канала», сообщает " Типичный Херсон ".

62-летний подозреваемы внимательно слушал, что представителям поискового отряда говорит местная жительница.

Судя по кадрам, он и сам что-то рассказывал журналистам.

Напомним, семилетнюю Машу Борисову, которая пропала 7 марта в селе Счастливое Олешковского района на Херсонщине, полиция нашла мертвой днем, 11 марта, в сарае одного из местных жителей.



К поискам подключались местные жители и волонтеры со всей Украины.

Ранее мы писали, что поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в..." .

Как сообщала Politeka, харьковские волонтеры больше 4-х дней искали 7-летнюю девочку, детали.

Также Politeka писала, что маленький харьковчанин оставил записку перед исчезновением, фото.