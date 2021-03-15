Во время похорон зверски убитой Маши Борисовой произошел странный инцидент

В маленький белоснежный гроб односельчане вкладывали игрушки. Хоронили Машу из квартиры в двухэтажке, где она жила с матерью и братом. После отпевания гроб вынесли во двор. Несколько минут прощание – и процессия отправилась на кладбище. Перед этим гроб с телом девочки проносят вокруг поселка - остановки делали там, где Маша любила играть и у школы, передает "uanews.world".

Похороны не обошлись без инцидента - в тот самый момент, когда жертву убийства отпевал священник, в Счастливом пытался покончить с собой местный житель. Мужчина порезал себе вены, но остался жив. Ему вовремя вызвали «скорую» и оказали помощь.

В отделе коммуникации ГУНП данную информацию подтвердили. Самоубийство хотел совершить ранее судимый, причем за изнасилование,.

И якобы данный человек посетил похороны и побывал в квартире, где стоял гроб с телом ребенка. Вернувшись же домой, в одной из двухэтажек, взялся за лезвие.

Информация на данный момент выясняется, следствие продолжается.

Ранее мы писали, что на Херсонщине нашли тело 7-летней Маши Борисовой, которая исчезла 7 марта

В соцсети указывают на странности в расследовании убийства.

Так, Назар Приходько в Facebook пишет, что когда Маша пропала, она гуляла со старшим братом, который по возвращению домой не смог объяснить, куда делась сестра.

"Первое что меня насторожило в этой истории - брат. Как это 10-летний ребенок не может объяснить, куда делась сестра, а? А тут и мать говорит, что ее нет в селе ... Ну ок, возьмем за основу похищения: если следы Марии обрываются на остановке, значит ее посадили в машину. Учитывая то, где ее нашли - то похитителем может быть односельчанин, которому девочка доверяла и которого знала", - пишет Приходько.

Ранее мы писали, что поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в..." .

Как сообщала Politeka, харьковские волонтеры больше 4-х дней искали 7-летнюю девочку, детали.

Также Politeka писала, что маленький харьковчанин оставил записку перед исчезновением, фото.