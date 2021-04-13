У Запоріжжі школярки влаштували жорстоке побоїще, а їхні однокласники не втручались та знімали все на відео

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Вартові еспресо".

Так, двоє школярок 13 і 15 років побилися на очах у безлічі "глядачів". При цьому причиною конфлікту став хлопець. Інцидент стався на очах у інших школярів, які не намагалися розборонити дівчат, а просто спостерігали та знімали все на телефони.

"У Запоріжжі дві школярки влаштували бійку через хлопця. Одній було 15, яка побила 13-річну суперницю. "Альфа-самці" ж стояли і спостерігали за боєм і знімали на телефон. Сподіваємося, даний факт приверне увагу поліції", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що осторонь стоїть чимало людей, більшість з яких - хлопці. В цей час одна з дівчат жорстоко б'є іншу кулаками в голову, тягає за волосся та одяг.

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