У Рівному тренерку звинувачують у систематичних знущаннях над дітьми

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис депутатки Рівнеради Любові Романюк у соцмережі.

Так, місцева депутатка розповіла про новий скандал у спортивній школі №2.

"Сьогодні зареєстрована кримінальна справа за фактом нанесення тілесних ушкоджень одним із тренерів. Гуманітарна комісія Рівненської міської ради ініціювала зустріч. Зібралися з батьками і тренерами обговорити ситуацію. Кажуть, що керівництво спортивної школи стоїть між двома вогнями", - написала вона.

Тим часом у громадській організації "Ангели життя" розповіли, що рівненська тренерка місцевої спортивної школи систематично наносила тілесні ушкодження та побої дітям-школярам, яких вона тренувала. Батьки стверджують, що вона била їх по голові та іншим ділянкам тіла, а також постійно принижувала.

Наразі за даним фактом було підготовлено заяву про вчинення кримінальних правопорушень.

"Впевнені, невдовзі ситуація буде вирішена та у разі встановлення вини, винуватці постануть перед законом", - йдеться в повідомленні.

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