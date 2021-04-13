Украина продолжает нести серьезные потери на Донбассе - погиб боец ВСУ из Черновицкой области

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост в соцсети главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука.

Так, сегодня, 13 апреля, на Донбассе в результате обстрела со стороны оккупантов погиб украинский военный Алексей Мамчий, который был родом из Буковины. Жизнь бойца ВСУ оборвалась на позициях в районе Майорского.

"Еще одна трагическая весть с фронта, российские агрессоры убили сегодня утром на боевых позициях в районе Майорского защитника Украины, старшего солдата Алексея Мамчия, черновчанина", - сообщил Осачук.

Он также отметил, что брат бойца ВСУ 5 лет назад, в 2016 году, также погиб на Донбассе, защищая Украину от российских оккупантов.

"Младший брат павшего, Станислав Мамчий, в 2016 году также отдал жизнь, защищая нас от врага. Низко склоняем голову, выражаю искренние соболезнования родным, вечная память", - написал глава Черновицкой ОГА.

На странице погибшего воина в 2018 году было опубликовано фото с могилы его брата. На памятнике отмечается, что Станислав Мамчий погиб на фронте 13 июля 2016 года. Ему было 32 года.

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