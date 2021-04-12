Сплили подробиці останніх хвилин життя загиблого на Донбасі бійця ЗСУ Андрія Теперика

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Як відомо, 24-річний старший солдат загинув недалеко від населеного пункту Золоте на Луганщині. Він був родом з Харківщини.

Товариші по службі бійця 92-ї ОМБр розповіли, що в той день пізно ввечері хлопця застрелив снайпер російсько-окупаційних військ. Це сталося близько 23.00. Незадовго перед цим український військовий дзвонив своїй мамі і повідомив, що планує на початку нового тижня приїхати додому, у нього намічалася відпустка.

"Тепер мама Андрія не знаходить собі місця: вона чекала сина в гості, а його привезуть в труні попрощатися", - ледве стримуючи сльози розповідає староста села Мартове Харківської області Тетяна Петрівна.

Відомо, що Андрій виріс у простій і працьовитій сім'ї. Його батько - тракторист на фермі, а мама - технічний працівник в місцевому будинку культури. Також у бійця залишилася молодша сестра.

"Знаєте, Андрій був безвідмовним. Якщо попросиш у чомусь допомогти, завжди відгукнеться. І все намагався зробити швидко. Я пам'ятаю, що до армії ще він захоплювався мотоциклами. У них був старенький "Дніпро", він весь час з ним возився" , - розповіла одна з односельчанок Андрія.

Після закінчення школи Андрій відслужив в армії, однак якоїсь особливої ​​роботи в рідному селі не було. Сидіти на шиї у батьків хлопець не хотів, до того ж був патріотично вихований, тому вирішив підписати контракт. Потім хлопець повернувся, побув трохи в селі, а через деякий час йому запропонували служити в 92-й бригаді, в він знову уклав контракт. Наприкінці серпня 2019 року Андрій вирушив на Донбас.

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