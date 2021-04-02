Крушение поезда привело к многочисленным жертвам

Тайваньские СМИ сообщают, что многие пассажиры ехали стоя, и в момент аварии их разбросало в стороны.

Поезд, следовавший из столицы - Тайбэя - в Тайдун был переполнен. Предварительно известно, что в поезде было около 490 человек, передает "bbc.com".

По последним данным, по меньшей мере 41 человек погиб и 60 получили ранения, когда поезд сошел с рельсов в туннеле после столкновения с ремонтной машиной, пишет Рейтер.

Спасатели предпринимают все усилия, чтобы добраться до четырех вагонов внутри туннеля, которые сильно повреждены -всего в поезде было восемь вагонов.

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Трагедия произошла 30 марта в селе Росоша Липовецкого района Винницкой области. За рулем автомобиля находился 20-летний парень, навстречу которому ехали дети 6 и 7 лет. От удара их велосипеды разорвало на части. После столкновения автомобиль съехал в кювет и загорелся, но виновник ДТП не пострадал.

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