Пьяный водитель под Винницей насмерть сбил двух маленьких братьев, которые ехали на велосипедах по обочине

Трагедия произошла 30 марта в селе Росоша Липовецкого района Винницкой области. За рулем автомобиля находился 20-летний парень, навстречу которому ехали дети 6 и 7 лет. От удара их велосипеды разорвало на части. После столкновения автомобиль съехал в кювет и загорелся, но виновник ДТП не пострадал, пишет Obozrevatel.

"Виновный летел на такой скорости, что у него резина горела. Когда он сбил детей и слетел в кювет, то автомобиль даже загорелся. Мама одного из погибших мальчиков говорит, что дети погибли, а на водителе ни одной царапины. Он был пьян, еле говорил. Пояснял, что на днях ему исполнилось 20 лет, и вот все это время он отмечает", – рассказывает житель села Леонид.

Мальчики были двоюродными братьями, их мамы – сестры. Одна из них живет на Закарпатье и буквально только неделю назад приехала проведать родных.

"Погибший мальчик был ее старшим сыном, у нее осталась годовалая дочка. А у второй сестры погиб средний сын, всего в этой семье было трое детей. Они сейчас вне себя от горя, все плачут. Детей уже не вернуть", – говорит Леонид.

Жители села рассказали, что на злополучном месте уже происходили смертельные аварии, однако детям все равно приходится пользоваться этой дорогой, поскольку неподалеку расположены садик и школа.

Водитель Skoda задержан, вскоре ему будут избирать меру пресечения. По данным полиции, в крови парня обнаружили 1,76 промилле алкоголя, что в 9 раз превышает допустимую норму.

Жители села шокированы трагедией и опасаются, что виновник ДТП может отделаться недостаточно суровым наказанием. Кто-то считает, что водителя, который посмел сесть пьяным за руль, нужно лишить прав на всю оставшуюся жизнь.

При этом некоторые пытаются защитить парня. В частности, это его знакомые из поселка Оратов, куда и ехал пьяный водитель.

В Сети стали писать, что маленьким детям нельзя было разрешать кататься на велосипедах без взрослых: «А кто выпустил шестилетнего ребенка кататься по проезжей части автомобильной дороги? Шестилетнюю!! на велосипеде», «Родителям деток горе и сочувствие. Но куда они смотрели,когда отпускали таких малышей одних на велосипедах на дорогу.Ведь им всего 6 и 7 лет?Я все понимаю,ситуации разные бывают,но дети слишком малы были для самостоятельного передвижения на велосипедах без сопровождения взрослых».

Также кто-то пишет, что парень является "чудесным человеком", который заработал себе на машину тяжелым трудом. По их словам, такое могло случиться с каждым. Факт пьяного вождения в данном случае не комментируют.

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