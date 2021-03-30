В Винницкой области двое детей на велосипеде попали под колеса нетрезвого водителя и погибли на месте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Так, сегодня, 30 марта, в селе Росоша Липовецкой территориальной громады водитель автомобиля Skoda сбил двух детей, которые двигались на велосипеде. За рулем авто был 20-летний водитель, в организме которого было обнаружено 1.76 промилле алкоголя.

Авария произошла около 13.00. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и криминалисты.

По предварительной информации следствия, 20-летний водитель, житель Оратовской территориальной громады, допустил наезд на двух мальчиков в возрасте 6 и 7 лет, которые на велосипеде переезжали проезжую часть дороги. В результате аварии водитель иномарки съехал в кювет, где его машина загорелась.

"От полученных телесных повреждений малолетние дети погибли на месте происшествия. Нетрезвый водитель транспортного средства не пострадал", - сообщили в полиции.

По данному факту следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Водителю грозит до 12 лет тюрьмы.

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