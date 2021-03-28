На 38-м году жизни скончался известный украинский фотограф Алексей Иванов, чьи работы неоднократно побеждали в престижных конкурсах

Сердце Алексея Иванова остановилось в пятницу, 26 марта - накануне мужчина попал в больницу с осложнениями, вызванными коронавирусом, в частности, двусторонним воспалением легких. В тяжелом состоянии с низкой сатурацией Алексея перевели в реанимацию. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких, но, к сожалению, все усилия медиков оказались напрасными, Алексей умер.

Стоит отметить, Иванов прославился особенной фотографией - «Замковая гора - Андреевский спуск» получила самые высокие оценки жюри и награду «Лучшее фото города Киева» 2018 года.

Известно, что сестра Иванова также больна коронавирусом и находится в тяжелом состоянии. Женщине открыли сбор помощи в Сети. Друзья и коллеги фотографа выражают свои соболезнования в связи с его скоропостижной смертью и призывают помочь спасти жизнь его сестре.

"На одну звезду в нашем мире стало меньше... КОРОНА. Алексей Иванов светлая память от всех журналистов, фотографов..."

"Больно и грустно... Покойся с миром, Алексей - ты был хорошим человеком, и рук твоих дела будут в памяти многих... Искренние сожаления родным..."

"Покойся с миром, Алексей. Мир будет вспоминать тебя по талантливым фотографиям. Невозможно поверить"

"Боже, прими его в свои руки. Я всегда буду помнить тебя, как светлого и доброго друга. Ты всегда улыбался, ты так любил эту жизнь, ты никогда не искал больших поводов для радости, ты радовался этой жизнью, а сейчас тебя нет. Друг, пусть там с высоты все небесные ангелы вступятся за тебя, потому что ты был невероятно светлой души человек, пишу и рыдаю навзрыд"

"Лети, Лёша... Смоляные кудри, фотоаппарат и улыбка на лице... Добрый, отзывчивый человечек, пусть тебе будет там легко..."

Напомним, что COVID-19 забрал жизнь известного врача в Украине, который вытягивал детей с того света: подробности трагедии

А еще Politeka писала, наибольший показатель в Украине: Одесчина стала лидером по числу зараженных Covid-19 за сутки

Также Politeka сообщала, что остановка транспорта и локдаун по всей Украине, Степанов выступили с заявлением: "Мы должны..."