"Лечить нас с вами будет некому"

В Одессе из-за COVID-19 умер известный детский врач-анестезиолог, который много лет проработал в реанимации

Владимир Гатцук начал работать в инфекционной больнице, когда началась эпидемия - ушел спасать пациентов с коронавирусом. Мужчина заразился на рабочем месте и не справился с болезнью. Врач умер в ночь на 20 марта. Об этом в соцсети Фейсбук сообщила волонтер Екатерина Ножевникова, передает Politeka.net.

"Светлая память и мои соболезнования семье доктора Владимира Станиславовича. Мне очень жаль. Это был замечательный доктор", - написала она и оставила гневный комментарий по поводу безответственности одесситов.

Тем времненим, в Одессе сложилась критическая ситуация с распространением COVID-19. Регион отнесли к "красной" зоне, ужесточенные ограничения вступят в силу с 23 марта.

По информации волонтера, у людей нет денег на ПЦР-тесты.

"В семьях, где болеет 3-4 человек в лучшем случае сдает ПЦР один. Многие не сдают - нет денег. Выявляется уже на стадии госпитализации. Так что через неделю, дней десять - цифры увеличатся втрое. И многие из тех, кто сейчас болеет дома, будут нуждаться в стационаре", - заявила Ножевникова.

Кроме того, волонтер акцентировала внимание, что, хоть Одесса и оказалась в "красной" зоне, но, по факту, все развлекательные заведения и другие запрещенные места работают, никто дистанцию не соблюдает, да и в масках единицы.

"Врачи уходят, и такими темпами лечить нас с вами будет некому", - заявила она.

Отметим, за последние сутки, 21 марта, в Одеской области зафиксировали 660 новых случаев заболевания.

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