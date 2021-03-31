Несколько лет назад Винницкая область со слезами на глазах прощалась с 21-летним парнем
Романа Савчука нашли мертвым в заброшенном доме, передает местное издание "33kanal".
От увиденного даже у опытных полицейских отобрало речь - живот юноши был разрезан, внутренности лежали в ведре. Рому хоронили в закрытом гробу.
Вскоре правохранители вышли и на след преступников: ими стали знакомые погибшего-к тому времени 22-летний Леонид и 15-летний Алексей.
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После длительного следствия, винницкий городской суд признал виновным 24-летнего Леонида и 19–летнего Алексея и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы и 15 лет лишения свободы соответственно.
Отец убитого Олег Савчук считает решение справедливым, потому что именно такого наказания просил преступникам.
"Сына я уже не верну, но сама мысль, что его палачи будут сидеть – это доказательство того, что Справедливая Фемида существует. я вам честно скажу – последний год я не был на судах, написал заявление, чтобы слушали без меня, потому что слышать как резали моего сына по частям – это ад для меня – отца", - зявил отец убитого парня.
Ранее мы писали, что во Львове нашли мертвой пропавшую без вести 19-летнюю Дарью Косенок
Девушка была студенткой второго курса Львовского национального университета имени Ивана Франко. Дарья родом из Каменского Днепропетровской области.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области, во вторник, 30 марта, в полицию обратилась мать девушки с просьбой найти ее дочь.
Тело студентки с множественными ранениями обнаружили в съемной квартире на улице Лычаковской. О жуткой находке сообщила хозяйка квартиры.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти девушки, открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.
Проводится досудебное расследование.
Поиском Дарьи занималась не только полиция, но и волонтеры. Соответствующий пост был опубликован в Facebook-группе "Пошуково-Рятувальна Волонтерська Асоціація". Из него стало известно, что в понедельник, 29 марта, девушка вышла из общежития и больше не возвращалась.
Напомним, в полиции рассказали, как подростки расправились над мужчиной в Измаиле, видео.
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