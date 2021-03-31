Во Львове нашли мертвой пропавшую без вести 19-летнюю Дарью Косенок

Девушка была студенткой второго курса Львовского национального университета имени Ивана Франко. Дарья родом из Каменского Днепропетровской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области, во вторник, 30 марта, в полицию обратилась мать девушки с просьбой найти ее дочь.

Тело студентки с множественными ранениями обнаружили в съемной квартире на улице Лычаковской. О жуткой находке сообщила хозяйка квартиры.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти девушки, открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.

Проводится досудебное расследование.

Поиском Дарьи занималась не только полиция, но и волонтеры. Соответствующий пост был опубликован в Facebook-группе "Пошуково-Рятувальна Волонтерська Асоціація". Из него стало известно, что в понедельник, 29 марта, девушка вышла из общежития и больше не возвращалась.

По информации издания "Zaxid.net", связь с Дарьей пропала в 16:00 29 марта. Сообщается, что девушка встречалась с парнем (не студентом университета). Пара вместе снимала квартиру, хотя девушка постоянно проживала в общежитии. В СМИ пишут, что именно он является главным подозреваемым в убийстве и его якобы объявили в розыск.

«Боже, какой ужас! Царство Небесное», «Вечная память 😢. Искренние соболезнования родным, силы пережить это невыразимое горе 😢. Господи благослови, чтобы это чудовище, которое унесло жизнь этой красивой девочки, нашли как можно быстрее», «Какая же красивая ... В голове не укладывается... Покойся с миром, солнышко», «Жаль девочки и жаль родителей. Царство ей Небесное и земля пухом», «Бедный ребенок. Большое сочувствие родным», «Вечная память, красотке🙏 Батькам силы, пережить такое горе...», «Царство ей небесное, земля пухом. Родителям искренние соболезнования», - пишут в Сети.

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