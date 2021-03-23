На Ровенщине 17-летний подросток убил женщину-почтальона топором и обворовал ее

Как передает Politeka.net, новые подробности страшной расправы рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Как оказалось, подозреваемый уже стоял на учете в полиции.



Парень уже признался в содеянном и заявил, что убил почтальона, потому что "захотел что-то купить".

После расправы, парень забрал сумку с 18 тысячами гривен, а орудие убийства – топор – унес в свой дом и спрятал под кроватью.

В итоге на украденные деньги он успел купить только бутылку воды.

На улице почтальона Светлану знали все. Говорят, что женщина была приветлива и вежлива.

У нее осталось шестеро детей: две дочери и четверо сыновей.



У 17-летнего подозреваемого ждет судебно-психиатрическая экспертиза. Так как задержанный — несовершеннолетний, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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58-летняя жительница села Нерубайское красила свой забор, когда вдруг на пороге появился мужчина с топором. Молча он начал рубить бедную женщину.



Соседи услышали крик о помощи, но голос быстро стих, и люди подумали, что ничего не случилось.

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