На Ровенщине 17-летний подросток убил женщину-почтальона топором и обворовал ее
Как передает Politeka.net, новые подробности страшной расправы рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как оказалось, подозреваемый уже стоял на учете в полиции.
Парень уже признался в содеянном и заявил, что убил почтальона, потому что "захотел что-то купить".
После расправы, парень забрал сумку с 18 тысячами гривен, а орудие убийства – топор – унес в свой дом и спрятал под кроватью.
В итоге на украденные деньги он успел купить только бутылку воды.
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На улице почтальона Светлану знали все. Говорят, что женщина была приветлива и вежлива.
У нее осталось шестеро детей: две дочери и четверо сыновей.
У 17-летнего подозреваемого ждет судебно-психиатрическая экспертиза. Так как задержанный — несовершеннолетний, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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