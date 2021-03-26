В Запорожье произошла серьезная ДТП
Как передает Politeka.net, предварительную информацию с места аварии сообщили в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На опубликованных кадрах видно, что автомобиль выехал на разделительную полосу и протаранил электроопору.
К сожалению, не обошлось без жертв.
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"Как сообщают нам очевидцы (не официальная информация): Женщина с ребёнком и собакой вызвали такси, но до места назначения не доехали. По предварительной информации, мужчину (водитель) и женщину с травмами доставили в больницу, ребёнок отделался испугом, собака к сожалению погибла", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в автомобильной аварии в Португалии погибли двое молодых украинцев.
Смертельное ДТП произошло 18 марта. В аварии погиб 22-летний житель Черновцов и его 18-летняя невеста.
Известно, что автомобиль погибших столкнулся с авто, которое ехало на встречу. В результате столкновения, люди оказались зажаты в кузове автомобиля. Спасателям пришлось извлекать парня и девушку из автомобиля при помощи специального оборудования, но спасти их не удалось.
Напомним, что вирус забрал жизнь 28-летней украинки, в больнице для нее не было места: "лечилась дома пока...".
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Также Politeka писала, что разрушительное ЧП в Запорожье, под завалами люди: первые кадры с места.