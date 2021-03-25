В Запорожье обвалился потолок здания, в котором были люди
Как передает Politeka.net, кадры с места событий опубликовали на местном паблике в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
ЧП случилось сегодня, 25 марта, возле местного визового центра.
По предварительной информации обломками придавило одного человека.
Также удалось выяснить, что на месте работают подразделения спасателей и аварийно-спасательная служба «Кобра».
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Ранее мы сообщали, что в центре Одессы обрушилась часть жилого дома.
К счастью, ЧП обошлось без жертв - накануне дом дал трещину и жильцов оттуда отселили.
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