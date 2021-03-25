В Запорожье обвалился потолок здания, в котором были люди



Как передает Politeka.net, кадры с места событий опубликовали на местном паблике в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

ЧП случилось сегодня, 25 марта, возле местного визового центра.

По предварительной информации обломками придавило одного человека.

Также удалось выяснить, что на месте работают подразделения спасателей и аварийно-спасательная служба «Кобра».

Ранее мы сообщали, что в центре Одессы обрушилась часть жилого дома.

Рухнула боковая часть трехэтажного дома на Нежинской, 16, который был в аварийном состоянии. При обвале также поврежден соседний двухэтажный дом №14.

Падающие камни пробили ему крышу, также завалилась стена, которая прилегала к аварийному флигелю.

К счастью, ЧП обошлось без жертв - накануне дом дал трещину и жильцов оттуда отселили.

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