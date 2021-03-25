Умерла 28-летняя украинка с коронавирусом

Об этом сообщает телеграмм канал "Люботин оперативный".

Харьковчанка некоторое время лечилась дома под наблюдением семейного врача, но когда ее состояние ухудшилось, ее забрали в больницу.

"В связи с тем, что в Люботине за год с момента начала пандемии так и не открыли стационар для больных CОVID-19, жителей с этой болезнью возят в больнице Харькова, Валок и Богодухова.

Однако последнюю неделю и они переполнены, поэтому Наталья лечилась у семейного врача в Манченковской амбулатории, куда каждый день ходила своим ходом на капельницы. Там в дневном стационаре капают больных с пневмониями ", — рассказывают в телеграмм-канале.

На днях женщине стало плохо прямо в амбулатории, ее в тяжелом состоянии доставили в Валковского центральной районной больницы. Несколько дней она находилась в медучреждении, а 24 марта умерла.

Официальную причину смерти женщины не озвучивают.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной. Сейчас в "красной" зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что возможно введение нового локдауна по всей Украине.

Он заявил, ужесточение карантинных мер зависит от того, ухудшится ли ситуация с коронавирусом в ближайшее время.

Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".

Как сообщала Politeka, ужесточение карантина по всей Украине: как избежать многотысячного штрафа.

Также Politeka писала, что ужесточение карантина, украинцев предупредили о драконовских штрафах в 17 тысяч гривен: "Все должны...".