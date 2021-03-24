Появились новые детали смерти украинца от COVID-19 в Египте

"Скорая" дважды отвозила его в больницу, однако каждый раз ему отказывали в госпитализации и приняли только когда его состояние сильно ухудшилось, передает "Обозреватель".

Жена Юрия Юрасюка рассказала, что перед вылетом семья сдала ПЦР-тесты, у всех они были отрицательными, но уже через три дня Юрию стало плохо.

8 марта Юрия забрала скорая и отвезла в египетский госпиталь, где ему сделали КТ и выяснили, что у него двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус.

Но его не госпитализировали. Его изолировали в другом номере гостиницы, а уже 9 марта Юрий получил результаты теста, тот оказался положительным. Юрия вновь забрала скорая, однако ему вновь отказали в госпитализации, и он вернулся в гостиницу.

13 марта Юрию стало очень плохо, он начал кашлять кровью и тяжело дышал. Уже тогда его согласились госпитализировать.

"Его почти сразу подключили к аппарату ИВЛ. До этого он еще успел прислать мне селфи оттуда. Но состояние было тяжелым, он уже задыхался. А вечером связь с ним пропала", – рассказала жена.

Юрий был на диализе, потому что начались проблемы с почками. Потом у него была остановка дыхания, его реанимировали.

Но в результате у мужчины пострадал головной мозг. 19 марта женщине сообщили о смерти мужа.

"Потом мне передали заключение по всем обследованиям, у него еще были пробиты легкие дренажами во время реанимации", – сообщила супруга.

В среду, 24 марта, Юрия должны доставить в Украину и похоронить.

Прощание с ним состоится в четверг, 25 марта, на Ирпенском городском кладбище по ул. Университетская, сообщили волонтеры "Бучанской Варты" на своей странице в Facebook.

Напомним, вирус унес жизнь волонтера, который помог многим украинцам.

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