Украина побила антирекорд заболеваемости коронавирусом
Об этом сообщили в украинском СНБО.
На утро 18 марта украинские медики зарегистрировали за прошлые сутки 15 053 случая заболевания коронавирусом.
Суточный показатель заболеваемости побил трехмесячный рекорд - последний раз более 15 тысяч заболевших за сутки в Украине фиксировали аж в 2020 году 4 декабря , тогда количество заболевших достигло 15 131 пациентов.
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Согласно данным СНБО, в Украине за прошедшие 24 часа:
267 человек умерли,
6514 пациентов побороли болезнь,
на данный момент болеет 8272 украинца.
Ранее мы писали, что "чернобыльская" больница в Харькове заполнена.
Об этом рассказала директор и. о. директора медучреждения Ирина Пирогова.
Она утверждает, что больница готовится к расширению – планируют добавить ещё от 50 мест для пациентов. Сейчас в учреждении расположены 130 коек.
“Нужно протянуть кислородную трассу, поставить койки и подключить аппаратуру”, – подчеркнула Пирогова.
В Харьковской обласной инфекционной больнице осталось 15 свободных мест. Сейчас пациенты занимают 285 COVID-коек, говорит директор медучреждения Павел Нартов.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".