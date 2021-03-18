Украина побила антирекорд заболеваемости коронавирусом

Об этом сообщили в украинском СНБО.

На утро 18 марта украинские медики зарегистрировали за прошлые сутки 15 053 случая заболевания коронавирусом.

Суточный показатель заболеваемости побил трехмесячный рекорд - последний раз более 15 тысяч заболевших за сутки в Украине фиксировали аж в 2020 году 4 декабря , тогда количество заболевших достигло 15 131 пациентов.

Согласно данным СНБО, в Украине за прошедшие 24 часа:

267 человек умерли,

6514 пациентов побороли болезнь,

на данный момент болеет 8272 украинца.

Ранее мы писали, что "чернобыльская" больница в Харькове заполнена.

Об этом рассказала директор и. о. директора медучреждения Ирина Пирогова.

Она утверждает, что больница готовится к расширению – планируют добавить ещё от 50 мест для пациентов. Сейчас в учреждении расположены 130 коек.

“Нужно протянуть кислородную трассу, поставить койки и подключить аппаратуру”, – подчеркнула Пирогова.

В Харьковской обласной инфекционной больнице осталось 15 свободных мест. Сейчас пациенты занимают 285 COVID-коек, говорит директор медучреждения Павел Нартов.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".