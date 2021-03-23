Умер известный украинский волонтер
Об этом рассказали в посольстве Украины в Египте, передает "РБК".
Юрий Юрасюк умер в госпитале Шарм-эль-Шейха 19 марта.
Известно, что Юрий поехал вместе с женой Ольгой и двумя дочками в Египет на отдых в начале марта. На третий день ему стало плохо, начался сильный кашель, проблемы с дыханием.
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Его госпитализировали и поставили диагноз – пневмония, а 9 марта Юрасюка пришлось подключить к аппарату ИВЛ.
Анализы показали, что у волонтера коронавирус.
Юрий Юрасюк оказался в госпитале Шарм-эль-Шейха на аппарате ИВЛ - спасти жизнь ему пытались всем миром. Сейчас решается вопрос о помощи семье погибшего и репатриации его тела на родину.
Ранее мы писали, во Львове крышка люка убила 11-летнего мальчика
Трагедия произошла поздно вечером 21 марта, неподалеку авторынка на улице Зеленой.
Крышка отскочила от колес автомобиля ГСЧС и влетела в авто, которое ехало позади.
В автомобиле ехали супруги с 10-летним сыном, за рулем был отец, а мама сидела сзади.
Крышка люка пробила лобовое стекло транспортного средства и убила ребенка на месте.
Медики не смогли помочь ребенку. Одним из участников аварии был сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, теперь расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".