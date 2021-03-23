Умер известный украинский волонтер

Об этом рассказали в посольстве Украины в Египте, передает "РБК".

Юрий Юрасюк умер в госпитале Шарм-эль-Шейха 19 марта.

Известно, что Юрий поехал вместе с женой Ольгой и двумя дочками в Египет на отдых в начале марта. На третий день ему стало плохо, начался сильный кашель, проблемы с дыханием.

Его госпитализировали и поставили диагноз – пневмония, а 9 марта Юрасюка пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Анализы показали, что у волонтера коронавирус.

Юрий Юрасюк оказался в госпитале Шарм-эль-Шейха на аппарате ИВЛ - спасти жизнь ему пытались всем миром. Сейчас решается вопрос о помощи семье погибшего и репатриации его тела на родину.

Ранее мы писали, во Львове крышка люка убила 11-летнего мальчика

Трагедия произошла поздно вечером 21 марта, неподалеку авторынка на улице Зеленой.

Крышка отскочила от колес автомобиля ГСЧС и влетела в авто, которое ехало позади.

В автомобиле ехали супруги с 10-летним сыном, за рулем был отец, а мама сидела сзади.

Крышка люка пробила лобовое стекло транспортного средства и убила ребенка на месте.

Медики не смогли помочь ребенку. Одним из участников аварии был сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, теперь расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".