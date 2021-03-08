Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, соблазнила формами в красивом платье

Звезда предстала в красивом наряде, который подчеркнул ее формы, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что модель - обладательница пышных форм, которым завидует много женщин.

В этот раз Ким надела соблазнительное длинное платье с нескромным декольте, из которого выставилась пышная грудь. Стразики стали дополнительным акцентом к формам. Блестящий чокер также притягивал взгляд.

Ткань обтянула тонкую талию и пышные бедра. Модель подняла руки наверх, закинув длинные волосы назад. Ее бюст смотрелся красиво, чего и добивалась шикарная брюнетка.

В руках красотка держала блестящую сумочку, которая была под цвет наряда и стала отличным завершением к образу.

Красотка позировала на корточках, а также показала себя в полный рост, демонстрируя "крышесносные" изгибы.

Публикация собрала более 1,5 миллиона лайков и много комментариев.

«Ты становишься все великолепнее с каждым днем 🥺✨🔥», «Королева 😍», «УДИВИТЕЛЬНО выглядишь!», «Великолепно !!! 🔥🔥🔥🔥», «✨ Всегда потрясающе», «Отличные фото, Ким ✌🏽 "," Ты выглядишь очень мило, Ким 😊😁☀️ "," Прекрасная"," принцесса 😍 ","Прекрасная растяжка для шоу, детка! ❤️ "," Боже мой ангел 🥺 ","Ты поражаешь в самое сердце своей красотой" , "Твоя сестра Кортни смотрится поинтереснее тебя", "Это платье 😍 вау!", - написали пользователи сети.

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