Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян показала смелый образ с латексным боди и шелковой салатовой юбкой

Популярная фотомодель, звезда реалити-шоу, актриса и успешная бизнесвумен умеет привлечь внимание поклонников к себе в Инстаграм при помощи одной лишь одежды. Все дело в том, что Ким не только любит подбирать эксцентричные и пикантные наряды, но также и создает их сама, открыв свой магазин.

Ким Кардашьян прославилась своими «голыми» платьями, латексными брюками и топами. На примере артистки, как и в этот раз, можно заметить, что даже латексная ткань способная смотреться привлекательно на фигуре, если правильно подобрать образ.

Невысокая модель еще в юности сумела сделать достоинством большую разницу в объеме талии и бедер и продолжает это делать уверенно и легко. На фото из Инстаграм хорошо видно, как Ким подчеркивает эту особенность своей фигуры. Платья «вторая кожа» уже стали визитной карточкой Кардашьян, как и черные боди.

«Отличная работа для вас обоих, тебя и твоих малышек; будь предельно честной, это кайф, кажется, будто скоро треснет🤔; Черт возьми; Вау, я никогда не был так потрясен; Красивый. ❤; она как свежий и вкусный коктейль; Одно на уме, это преклонение❤️; мне кажется, тут не хватает страсти».

Мы также писали, что знаменитость иногда балует поклонников жаркими снимками, которые разлетаются по сети. В этот раз звезда впечатлила формами на пляже.

Ким позировала белоснежной футболке, которую приподняла для эффектного кадра. Звезда посветила упругим животиком и стройной талией.

Белая ткань обтянула и подчеркнула большую грудь знаменитости. Кардашьян нагнулась, выставив упругие ягодицы назад. Красотка была в стрингах, поэтому взгляду предстала пятая точка во всей красе.

Звезда сделала длинный хвост, удержав его в руке. Модель открыла рот, пытаясь выпить воды из фонтанчика.

Напомним, томная Ким Кардашьян в гладеньком костюме изящно присела на корточки.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Ким Кардашьян порезвилась на природе, обтянув свои прелести «невидимой» тканью.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини.