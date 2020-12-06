Сестру украинского боксера Василия Ломаченко мало кто видел

Но как сообщает Politeka.net, Анастасия в соцсетях очень известна.

Фанаты украинского боксера в восторге от превосходной физической формы Анастасии.

Девушка - спортсменка. Она ​​закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств имени Утесова.

Кроме того, Анастасия мастер спорта международного класса по спортивной акробатике.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко решился на откровения после боя, в котором проиграл Теофимо Лопесу.

17 октября спортсмены встретились на ринге в Лас-Вегасе и поборолись за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В итоге американец получил победу и титул по единогласному решению судей. После разгромного поражения Василий Ломаченко больше месяца хранил молчание в "Инстаграм", однако накануне в соцсети появилось видео с анонсом его интервью

На опубликованных кадрах боксер предстал в синем свитере на молнии, темных джинсах и кроссовках. Василий сидит перед журналистом в кресле и что-то рассказывает, к сожалению, ролик не передает звук.

Пользователи соцсети поддержали Ломаченко после поражения и выразили надежду, что он сможет вернуть свои пояса.

Напомним, громкое поражение Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину: "Это было..."

Как сообщала Politeka, Усик назвал главную причину поражения Ломаченко: "Теофимо помогли"

Также Politeka писала, что рассекречены планы Ломаченко после победы над Кэмпбеллом: «Должен состояться бой».