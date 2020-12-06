Сестру украинского боксера Василия Ломаченко мало кто видел
Но как сообщает Politeka.net, Анастасия в соцсетях очень известна.
Фанаты украинского боксера в восторге от превосходной физической формы Анастасии.
Девушка - спортсменка. Она закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств имени Утесова.
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Кроме того, Анастасия мастер спорта международного класса по спортивной акробатике.
Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко решился на откровения после боя, в котором проиграл Теофимо Лопесу.
17 октября спортсмены встретились на ринге в Лас-Вегасе и поборолись за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В итоге американец получил победу и титул по единогласному решению судей. После разгромного поражения Василий Ломаченко больше месяца хранил молчание в "Инстаграм", однако накануне в соцсети появилось видео с анонсом его интервью
На опубликованных кадрах боксер предстал в синем свитере на молнии, темных джинсах и кроссовках. Василий сидит перед журналистом в кресле и что-то рассказывает, к сожалению, ролик не передает звук.
Пользователи соцсети поддержали Ломаченко после поражения и выразили надежду, что он сможет вернуть свои пояса.
Напомним, громкое поражение Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину: "Это было..."
Как сообщала Politeka, Усик назвал главную причину поражения Ломаченко: "Теофимо помогли"
Также Politeka писала, что рассекречены планы Ломаченко после победы над Кэмпбеллом: «Должен состояться бой».